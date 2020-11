Medici e infermieri chiedono il lockdown: “Blocco di 6-8 settimane prima che sia troppo tardi”



I medici e gli infermieri italiani chiedono il lockdown totale in tutta Italia alla luce degli ultimi dati epidemiologici relativi all’emergenza Coronavirus. Dopo Filippo Anelli (Fnomceo), anche Carlo Palermo (Anaao Assomed) e Alessandro Vergallo (Aaroi), sono intervenuti con un appello al blocco per alcune settimane per appiattire la curva del contagio: “Se si continua con questo trend è facile prevedere che bisognerà fare una qualche selezione tra chi può essere intubato e chi no. Torneremo alla medicina di guerra”.

