Meghan Markle ha avuto un aborto spontaneo



Una lunga confessione in una lettera-editoriale pubblicata sul New York Times dal titolo “The Losses We Share”, Meghan Markle confessa di aver avuto un aborto spontaneo questa estate: “È successo mentre stavo cambiando il pannolino ad Archie, sono caduta a terra stringendolo tra le mie braccia”.

