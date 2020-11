Melissa a 10 mesi ha la Sma, mamma Rossana: “Non abbiamo tempo, c’è solo un modo per salvarla”



La storia di Melissa, la bimba di Bari che a 10 mesi è affetta da SMA di tipo 1, la forma più grave di atrofia muscolare spinale, per curare la quale i genitori hanno dato il via ad una gara di solidarietà a cui sta rispondendo tutta l’Italia. La mamma Rossana a Fanpage.it: “Abbiamo bisogno di 2 milioni di euro per salvarle la vita, il tempo però ci è nemico e dobbiamo fare in fretta”.

