Melissa Satta ha avuto il Coronavirus insieme al figlio Maddox



Melissa Satta ha avuto il Coronavirus. Lo ha raccontato ai suoi fan su Instagram solo ora che il tampone è risultato finalmente negativo: “Volevo vivere questo momento in riservatezza”. Sia per lei che per il piccolo Maddox, oggi sei anni. L’ex velina spiega di aver passato due settimane chiusa in casa, a Milano, dove da qualche mese si è trasferita con la sua famiglia. Maddox sta bene, ma per lei i sintomi si sono fatti sentire: “Non potevo muovermi, la prima settimana l’ho trascorsa a letto”.

