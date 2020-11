Messina, Giovanni Salmeri ucciso con 11 coltellate e dato alle fiamme: preso il killer



Ha ucciso e dato alle fiamme un anziano per rubargli 600 euro: i carabinieri sono riusciti ad arrestare Ettore Rossitto, di 56 anni, accusato di omicidio premeditato e distruzione di cadavere per i fatti avvenuti in provincia di Messina lo scorso luglio. A incastrarlo sono state le telecamere dei sistemi di video-sorveglianza.

