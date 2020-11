“Mi hanno violentata a turno”: chiuse indagini, il figlio di Beppe Grillo verso rinvio a giudizio



La Procura di Tempio Pausania ha terminato l’inchiesta per i fatti avvenuti nel luglio 2019: una 20enne ha denunciato di essere stata violentata “a turno” da quattro giovani al termine di una serata cominciata al Billionaire in Costa Smeralda insieme a un’amica e conclusa nella villa di proprietà di Beppe Grillo. Ora spetterà al Gup se decidere per il rinvio a giudizio per stupro o se archiviare.

Continua a leggere



La Procura di Tempio Pausania ha terminato l’inchiesta per i fatti avvenuti nel luglio 2019: una 20enne ha denunciato di essere stata violentata “a turno” da quattro giovani al termine di una serata cominciata al Billionaire in Costa Smeralda insieme a un’amica e conclusa nella villa di proprietà di Beppe Grillo. Ora spetterà al Gup se decidere per il rinvio a giudizio per stupro o se archiviare.

Continua a leggere

Continua a leggere