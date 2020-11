Mikaela Spielberg: “Mi sento libera”, la figlia del regista parla della sua carriera nel porno



La figlia di Steven Spielberg è tornata a parlare della sua scelta di diventare un’attrice porno. In un’intervista al Daily Beast ha dichiarato di sentirsi finalmente libera dopo aver intrapreso una carriera che la rende soddisfatta e nella quale si impegna con passione. Attualmente produce video per una piattaforma a luci rosse, ManyVids, e per quanto riguarda i suoi genitori è sicura che apprezzino la sua crescita personale: “Saranno contenti di aver cresciuto una giovane donna sicura di sé” dice la 24enne.

