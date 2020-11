Minaccia di buttarsi sotto un treno, il vigile lo dissuade e gli paga il biglietto per casa



Un giovane di 25 anni di Alba ha tentato di togliersi la vita gettandosi sotto un treno alla stazione di Trofarello, in provincia di Torino. Il comandate dei vigli del posto è riuscito a dissuaderlo dal compiere il gesto. Non solo gli ha salvato la vita ma generosamente ha deciso anche di pagare al ragazzo il biglietto per tornare a casa, visto che non aveva con sè il denaro sufficiente.

Continua a leggere



Un giovane di 25 anni di Alba ha tentato di togliersi la vita gettandosi sotto un treno alla stazione di Trofarello, in provincia di Torino. Il comandate dei vigli del posto è riuscito a dissuaderlo dal compiere il gesto. Non solo gli ha salvato la vita ma generosamente ha deciso anche di pagare al ragazzo il biglietto per tornare a casa, visto che non aveva con sè il denaro sufficiente.

Continua a leggere

Continua a leggere