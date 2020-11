Miozzo (Cts): “Il tracciamento è saltato quando siamo arrivati a 35mila contagi”



Secondo Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, “con 30mila casi al giorno è assai difficile immaginare come quella del tracciamento. È saltato quando abbiamo avuto 35mila casi”. Sul Natale ha detto: “Il virus rende incompatibili le relazioni sociali che sono pericolose soprattutto per i più fragili, il Natale quest’anno dovrà essere intimo come un giorno ordinario. Sciare? Aprire gli impianti azzardato”.

