Mistero sul compleanno di Jeremias Rodriguez, Belén al fratello assente: “Ci abbracceremo presto”



Festeggiamenti particolari per Jeremias Rodriguez che compie gli anni lontano dalla famiglia. Lo festeggia Belén insieme al padre Gustavo e al piccolo Santiago. Del fratello non c’è traccia, tranne che per una foto incollata sulla sedia. “Ci abbracceremo presto”, scrive lei spegnendo le candeline.

