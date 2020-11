Morta Daria Nicolodi, Asia Argento ricorda la mamma: “Ora puoi volare libera”



L’attrice ha scelto il suo canale instagram per pubblicare una serie di scatti e ricordare sua madre Daria Nicolodi, morta il 26 novembre 2020 all’età di 70 anni. “Riposa in pace, mamma adorata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria”, le ha scritto con il suo nome di battesimo, Aria Maria Vittoria Rossa Argento.

