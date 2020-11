Morta di covid a 21 anni, l’addio a Martina in streaming per evitare il contagio: “Amata da tutti”



“La famiglia di Martina Bonaretti ha espresso il desiderio di celebrare il funerale in Chiesa per dare la possibilità alla comunità di salutarla per un’ultima volta ma avremmo avuto la chiesa e la piazza piena di persone perché Martina era molto amata” ha spiegato il sindaco di Luzzara che parteciperà alla cerimonia funebre col tricolore.

