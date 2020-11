Morte Daria Nicolodi, Samuele Bersani rivela: “A 14 anni mi ha salvato la vita”



Anche Samuele Bersani ricorda Daria Nicolodi, l’attrice scomparsa oggi all’età di 70 anni. Il cantautore rivela che l’attrice è stata fondamentale per la sua vita e la sua storia: “Una volta sono scappato di casa. Avevo solo 14 anni e dovrò eternamente ringraziare Daria Nicolodi se in quei 3 giorni di follia invece di “perdermi per sempre” mi son salvato in tempo per tornare indietro”.

