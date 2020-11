Muore 10 giorni dopo il marito: Angela e Carlo erano sposati da 70 anni



Angela è morta dieci giorni dopo suo marito con il quale era sposata da 70 anni. A non lasciarle scampo è stato il Covid-19 che in brevissimo tempo l’ha strappata via all’affetto dei suoi figli. Con suo marito Carlo aveva trascorso una vita in simbiosi e insieme avevano dato vita a una famiglia stabile e numerosa.

