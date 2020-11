Natale ai tempi del Coronavirus: come festeggeremo secondo i virologi



Come saranno i prossimi Natale e Capodanno? In seguito all’aumento del numero dei contagi da Coronavirus, politici ed esperti pensano già ad un piano per le feste per contenere la pandemia ed evitare una possibile terza ondata. Galli (Sacco): “Dovremmo tutti abituarci all’idea che al sacrificio, anche pesante non può seguire il liberi tutti almeno fino a che il benedetto vaccino, mi auguro, ci tolga dai piedi il problema”.

