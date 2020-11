Naufragio migranti, tra i morti una bimba di 6 mesi. Open Arms: “Non ce l’ha fatta ad aspettare”



Salgono a sei le vittime del naufragio avvenuto oggi nel Mediterraneo. Tra i migranti morti anche una bimba di sei mesi. “Avevamo chiesto per lei e per altri casi gravi un’evacuazione urgente, da effettuare tra breve, ma non ce l’ha fatta ad aspettare. Siamo addolorati”, ha scritto in un tweet la Ong Open Arms.

