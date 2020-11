“Nessuna aggressione su Viviana, il quadro psicologico era grave”, le perizie sul giallo di Caronia



“Ora possiamo escludere che Viviana e Gioele siano stati aggrediti da animali o da qualche persona; per la signora la morte è compatibile con il volo dal traliccio” lo ha riferito il Procuratore di Patti Angelo Cavallo, anticipando le varie perizie disposte dalla Procura per fare il punto e chiarire i molti aspetti oscuri della tragedia di Caronia. Per il pm “non si può prescindere dal grave quadro psicologico in cui versava la donna”.

Continua a leggere



“Ora possiamo escludere che Viviana e Gioele siano stati aggrediti da animali o da qualche persona; per la signora la morte è compatibile con il volo dal traliccio” lo ha riferito il Procuratore di Patti Angelo Cavallo, anticipando le varie perizie disposte dalla Procura per fare il punto e chiarire i molti aspetti oscuri della tragedia di Caronia. Per il pm “non si può prescindere dal grave quadro psicologico in cui versava la donna”.

Continua a leggere

Continua a leggere