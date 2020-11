“Nessuna emergenza covid, venite davanti al liceo”, messaggio choc del prof di Jesi agli studenti



A denunciare il messaggio Whatsapp sono stati gli stessi alunni del professore di matematica del liceo di Jesi. Il dirigente scolastico però parla di un errore do comunicazione dovuto proprio alla didattica a distanza. “Ho ascoltato il professore, è costernato e dice di non essere un negazionista, ma di aver affrontato l’argomento durante le lezioni come approfondimento critico” ha fatto sapere il dirigente.

