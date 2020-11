“Non abbiamo più soldi per mangiare”: gli agenti del 113 consegnano loro la spesa a casa



“Non abbiamo più soldi per la spesa”. Questa straziante telefonata arriva da Pisa e ha colpito dritto al cuore gli agenti della Polizia che hanno subito inviato la cena al nucleo familiare in difficoltà. Il giorno dopo, alla famiglia pisana è stata recapitata la spesa utile per una settimana unitamente a una colletta fatta dagli agenti delle forze dell’ordine.

