Nozze per Fausto Brizzi, il regista ha sposato l’atleta Silvia Salis



Per Brizzi si tratta del secondo matrimonio, l’assessore Sport Frongia, presente in Campidoglio, ha uniti in matrimonio il regista, 51 anni e Silvia Salis di 35, genovese ex campionessa olimpica di lancio col martello dopo le nozze con l’attrice Claudia Zanella dalla quale ha avuto nel 2016 una figlia.

