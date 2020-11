Nuoro, tragedia per il maltempo: a Bitti tre morti e un disperso, famiglie evacuate



Strade trasformate in fiumi per le forti piogge nel comune sardo. Tra le vittime una cittadina rimasta intrappolata in uno scantinato, e un allevatore prigioniero del suo fuoristrada. Il sindaco: “Quattro volte peggio del 2013”, quando in Sardegna morirono 19 persone. Ma il maltempo sta funestando tutta la regione, con numerose strade investite da piccole frane o allagamenti intorno a Nuoro.

Continua a leggere



Strade trasformate in fiumi per le forti piogge nel comune sardo. Tra le vittime una cittadina rimasta intrappolata in uno scantinato, e un allevatore prigioniero del suo fuoristrada. Il sindaco: “Quattro volte peggio del 2013”, quando in Sardegna morirono 19 persone. Ma il maltempo sta funestando tutta la regione, con numerose strade investite da piccole frane o allagamenti intorno a Nuoro.

Continua a leggere

Continua a leggere