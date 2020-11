Nuovo Dpcm, Brusaferro (Iss): “Covid diffuso in tutta Italia, ora servono misure di contenimento”



L’Italia sarà divisa in tre aree dal nuovo Dpcm e l’ago della bilancia, per le regioni, sarà il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità. Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, ha spiegato che “ci troviamo in una fase di escalation, quindi dobbiamo usare misure di contenimento e mitigazione”. Tutti gli indicatori sono importanti, con bassa circolazione ma copertura sanitaria insufficiente una regione può essere considerata ad alto rischio.

