Oggi inizia il lockdown nel Regno Unito: ecco come funziona



Nel Regno Unito scatta oggi il nuovo lockdown generale. Per i cittadini britannici vige l’obbligo di stare a casa e di non uscire se non per bisogni essenziali ma sarà un blocco diverso da quello di marzo. Restano aperte scuole e università ma anche parchi e giardini ed è possibile uscire per una passeggiata.

