Oggi Ylenia Carrisi avrebbe compiuto 50 anni, Romina: “Il nostro amore non avrà fine”



“Non importa quanto difficile possa essere, non c’è fine all’amore e questo è ciò che vince alla fine. Possa il nostro amore splendere per sempre”. Il commovente messaggio di mamma Romina Power per il cinquantesimo compleanno della figlia Ylenia Carrisi, scomparsa in America 26 anni fa. Romina continua a sperare di poter trovare la verità sulla sparizione di Ylenia.

