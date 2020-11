Olivia Wilde di nuovo single, finito l’amore con Jason Sudeikis



Anche la storia tra Olivia Wilde e Jason Sudeikis è arrivata al capolinea. I due attori, infatti, stando a quanto riportato dal settimanale People si sarebbero lasciati già ad inizio anno, sebbene la notizia sia comparsa solo in queste ore. La loro è stata una separazione pacifica, per tutelare i loro figli: Otis Alexander e Daisy Josephine. Attualmente non sono chiari i motivi per cui avrebbero deciso di lasciarsi.

