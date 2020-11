Omicidio Castelvetrano, Vincenzo Adamo Favoroso ucciso nella notte: aveva 33 anni



Vincenzo Adamo Favoroso, 33 anni, è stato trovato cadavere nella notte a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Sarebbe stato ucciso in seguito a una lite in un locale del centro. Noto negli ambienti calcistici, era uno dei fondatori del gruppo di tifosi ultras della squadra di calcio Folgore Castelvetrano “Old Fans”.

