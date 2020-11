Omicidio del giornalista Rostagno, confermato l’ergastolo all’ex boss Virga



La Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Vincenzo Virga, il boss di Trapani ritenuto il mandante dell’omicidio del sociologo e giornalista Mauro Rostagno, avvenuta 32 anni fa. Respinto invece il ricorso della Procura di Palermo contro l’assoluzione pronunciata in appello in favore del presunto killer Vito Mazzara.

