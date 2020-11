Omicidio Gambirasio, Bossetti: “Sono innocente Yara non ha avuto giustizia”



“Non sono stato io. Yara non ha avuto giustizia”. A 24 ore dal decimo anniversario dell’omicidio Gambirasio, il condannato all’ergastolo Massimo Bossetti ribadisce la propria verità dal carcere. L’operaio di Mapello è stato condannato in Cassazione nel 2018 dopo quattro anni dall’arresto. Per tre gradi di giudicio è stato ritenuto l’assassino di Yara.

