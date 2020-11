Omicidio Rapposelli, Renata uccisa dal figlio per “disprezzo della figura materna”



Ha ucciso sua madre perché nutriva un ‘mai sopito disprezzo per la figura materna’. Questo, secondo i giudici, è stato il movente di Simone Santoleri, condannato a 24 anni di carcere per omicidio e soppressione di cadavere per la morte della madre. Renata Rapposelli, pittrice anconetana, è stata strangolata nell’ottobre del 2017, nella casa del marito a Giulianova.

