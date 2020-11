Ospedali pieni, mamma Antonella attende 11 ore per un posto letto a Barletta dove muore per covid



La tragedia di Antonella Abbatangelo, 41enne di Trani e mamma di un bimbo di 14 mesi deceduta per covid giovedì scorso nell’ospedale Dimiccoli di Barletta dove è stata ricoverata per pochi gioni e dopo una lunga attesa. “Non abbiamo personale e strumenti adeguati” si è sfogato un medico in servizio nello stesso ospedale in cui è morta la donna.

