Padova, macabra scoperta alla stazione: cadavere di una donna vicino ai binari



Ritrovato riverso sulla ghiaia accanto ai binari, alla vecchia stazione ferroviaria di Ponte di Brenta, il corpo senza vita di una donna, non ancora identificata. Non è ancora possibile determinare la causa del decesso. Sarà l’autopsia sul corpo a stabilire quando e come è avvenuto il decesso della donna.

