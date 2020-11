Palermo, il primario di malattie infettive del Cervello: “Per ora stiamo curando tutti”



“C’è certamente una pressione importante di pazienti malati di Covid-19 sulle strutture sanitarie in Sicilia, ma il sistema è ancora operativamente in grado di accogliere ulteriori pazienti”. Massimo Farinella, primario Malattie infettive ospedale “Cervello” di Palermo, in un’intervista telefonica, spiega che la situazione a Palermo relativamente al presidio Cervello rimane un livello di sufficiente adeguamento dei posti letto ma se le proiezioni epidemiologiche dovessero mantenere questa crescita esponenziale bisognerà produrre uno sforzo ancora più rigoroso”

