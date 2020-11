Palermo, sequestrato al porto un carico di automobiline contraffatte arrivato dalla Cina



Un carico di automobiline giocattolo arrivato dalla Cina è stato sequestrato a Palermo in seguito ad alcuni controlli sulla merce effettuati dalla Guardia di Finanza. La merce avrebbe riprodotto in maniera fedele il design delle auto Jeep e l’autorizzazione della Fca non sarebbe mai arrivata. Il carico di giocattoli è stato quindi portato via dalle Fiamme Gialle.

