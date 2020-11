Palloncini bianchi e cartelloni, l’ultimo addio dei compagni di scuola alla piccola Marta a Palermo



Palloncini, applausi e cartelloni, così gli amichetti e gli insegnanti hanno voluto salutare per l’ultima volta la piccola Marta, la bimba di 10 anni morta improvvisamente mercoledì scorso a scuola durante una lezione in classe. Restano da chiarire le cause del decesso, ad accertarlo dovrà essere l’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni.

Continua a leggere



Palloncini, applausi e cartelloni, così gli amichetti e gli insegnanti hanno voluto salutare per l’ultima volta la piccola Marta, la bimba di 10 anni morta improvvisamente mercoledì scorso a scuola durante una lezione in classe. Restano da chiarire le cause del decesso, ad accertarlo dovrà essere l’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni.

Continua a leggere

Continua a leggere