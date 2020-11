Paola Caruso: “Mia madre biologica aveva bisogno di soldi, ma io l’ho saputo dopo”



Paola Caruso si è raccontata in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, dove ha parlato del suo rapporto con la madre biologica, Imma, presentata agli italiani negli studi di Canale 5. La modella ha rivelato di essere stata ferita dalle accuse che le erano state rivolte sulla veridicità del racconto fatto in tv, per poi dichiarare di aver scoperto solo in seguito che sua madre naturale aveva bisogno di soldi.

