Paola Di Benedetto ricorda la crisi con Fede: “Aveva iniziato a bere troppo”



In un’intervista rilasciata per l’uscita della sua autobiografia, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato della sua storia d’amore con Federico Rossi, con cui recentemente è andata a convivere: la relazione procede a gonfie vele, ma un grave momento di crisi ha rischiato di allontanarli.

