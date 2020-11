“Papà non litigare” la letterina del bimbo prima del femminicidio di Pordenone



La lettera è stata rinvenuta dagli inquirenti nella casa di Roverdo in Piano in cui Giuseppe Forciniti ha assassinato la compagna Aurelia Laurenti ed è finta agli atti dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Pordenone. Si tratta di poche righe in cui il piccolo di fatto è consapevole delle tensioni in casa e chiede al padre di “non litigare”.

