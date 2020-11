Parma, furto milionario in un’abitazione: rubati 84 orologi per un valore di 5 milioni



Furto milionario in un’abitazione di Parma, dove un commerciante di oggetti preziosi si è visto sottrarre 84 orologi per un valore complessivo di 5 milioni di Euro. La casa non mostrava evidenti segni di effrazione e chi ha commesso il furto già sapeva dove avrebbe trovato il bottino che stava cercando.

