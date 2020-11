Paura al passaggio a livello, treno travolge autobus bloccato sui binari a Vittoria



Secondo le prime ricostruzioni, l’autobus era incolonnato nel traffico lungo la strada dove già dalla prima mattinata di oggi si erano formate lunghe code di auto e per i controlli dovuti allo stato di ‘zona rossa’ che da oggi è scattato a Vittoria per l’emergenza covid. Quando le barriere del passaggio a livello si sono chiuse è rimasto bloccato senza via di uscita.

