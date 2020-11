Pedofilo seriale arrestato in un camper a Caorle: era latitante dal 2011



Charles Gordon Batham verrà estradato oggi dall’Italia per tornare in Australia, a Perth, dove su di lui pendono tre mandati di cattura e 28 accuse di violenza sessuale su minori e incitamento alla prostituzione. Arrestato la prima volta nel 2011 era fuggito in Gran Bretagna facendo perdere le sue tracce. A marzo di quest’anno, durante il lockdown, era stato individuato e fermato dall’Interpol a Caorle in provincia di Venezia.

