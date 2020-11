Perdita di sterilità delle confezioni, Ministero della Salute richiama latte venduto da Lidl



Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di latte intero UHT Milbona per una non conformità microbiologica rilevata in autocontrollo. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 1 litro con le date di scadenza 11/02/2021.

