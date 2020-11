Pescara, tragico schianto in auto mentre va al lavoro: Lorenzo muore a 22 anni



La tragedia si è consumata nel primissimo pomeriggio di oggi, venerdì 6 novembre, tra le strade di Città Sant’Angelo. La vittima del terribile schianto è Lorenzo Erasmo, un giovane di 22 anni del posto che era uscito di casa da poco per cominciare il suo turno di lavoro in fabbrica. Trasportato in ospedale il conducente del furgone.

