Petizione contro Bassetti coordinatore gestione pazienti Covid: “Il mondo è pieno di invidiosi”

Sul sito Change.org è apparsa una petizione, che in due giorni ha raggiunto quasi 2000 firme, contraria alla nomina di Matteo Bassetti come coordinatore di un gruppo di lavoro per la gestione dei pazienti Covid. Nelle motivazioni della raccolta firme, promossa da un gruppo di medici, si può leggere: “la sua nomina a coordinatore scientifico del gruppo di lavoro per la gestione nazionale dei pazienti Covid-19 per il Ministero della Salute, appare non giustificata e non rappresentativa per la comunità medico-scientifica. Chiediamo di essere rappresentati da Colleghi più prudenti “.

