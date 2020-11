Piacenza, paziente muore in ospedale: decine di multe sulla sua auto parcheggiata



Giuseppe Mosconi, sessantotto anni, è morto dopo un ricovero in Medicina d’Urgenza all’ospedale di Piacenza. La sua auto, parcheggiata in strada negli stalli a pagamento, è stata ricoperta di multe. Uno sconosciuto ha quindi messo sul parabrezza due biglietti: “Il signor Mosconi è ricoverato in ospedale” e poi “è deceduto”.

