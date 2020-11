Pier Paolo Dionisi scomparso da 2 anni, l’appello: “Le tue figliolette ti aspettano”



È via da quasi due anni senza dare sue notizie. La famiglia di Pier Paolo Dionisi gli ha lanciato un appello attraverso le telecamere di ‘Chi l’ha visto’ a chiunque: “Le tue bimbe ti aspettano”. Il 36enne ha smesso di dare notizie da luglio 2019. Era andato in Belgio per cercare un lavoro stabile, ma dopo sei mesi dalla partenza non si è più messo in contatto con la compagna e i parenti.

