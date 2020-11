Polonia, la resistenza delle donne: ogni giorno in piazza contro il governo. Esecutivo in crisi



Le continue proteste contro l’aborto in Polonia stanno mandando in crisi il governo di destra. La maggioranza ha dichiarato di essere impreparata a gestire manifestazioni di questa portata. A Fanpage.it, l’attivista Daria Kowalska racconta cosa succede ogni giorno in piazza: “la polizia cerca di fermare anche le proteste pacifiche”

