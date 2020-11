Pordenone, con le mani sporche di sangue si presenta in Questura: “Ho ucciso la mia compagna”



Femminicidio a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone: un uomo è giunto in Questura con le mani ancora sporche di sangue, dopo aver ucciso la compagna con numerose coltellate al collo. Si è costituito. La vittima aveva 34 anni, il killer 33. È stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato.

