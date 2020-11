Positivo al Covid, muore dopo una notte in ambulanza: quattro medici indagati



Lo scorso 6 novembre Attilio Caranfa, ottantenne positivo al coronavirus, è morto all’ex pronto soccorso di Sulmona dopo aver trascorso una notte intera in ambulanza. Ora la procura della città abruzzese ha notificato gli avvisi di garanzia a quattro medici, indagati per la morte dell’anziano. L’uomo era anche cardiopatico e si è spento all’alba per un presunto attacco cardiaco.

