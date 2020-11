Positivo al Covid viola la quarantena per andare dall’amante. Lei non apre e chiama la polizia



Ha violato la quarantena nonostante fosse un caso accertato di positività al Covid-19 per andare a casa dell’amante. La donna, che sapeva delle condizioni di salute del suo amante, ha deciso di non aprirgli la porta e ha chiamato le forze dell’ordine. I militari lo hanno riportato al suo domicilio dove la moglie lo stava aspettando per finire insieme il regime di isolamento.

