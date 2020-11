Pranzo di nozze salta per norme covid, sposi festeggiano da soli in trattoria: “Ugualmente felici”



La storia di Valentina e Diego e delle loro nozze rinviate per la pandemia. I due non si sono scoraggiati, hanno deciso di rinviare tutto a nuova data ma, dopo l’ennesimo blocco a feste e ricevimenti per la seconda ondata di contagio, hanno deciso di procedere senza aspettare oltre ma con una scelta decisamente originale: dopo il sì in chiesa, il pranzo lo hanno fatto da soli in una trattoria del centro di Firenze.

